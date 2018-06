tempo di lettura 1'

Nonostante il fastidio di Paul Rudd e Evangeline Lilly per l’uscita in ritardo diin alcuni paesi per via del Mondiali di calcio, negli Stati Uniti mancano circa tre settimane all’esordio del cinecomic Marvel.

Il tempo dei pronostici è dunque arrivato. Secondo quanto pubblicato da Deadline, il film di Peyton Reed dovrebbe incassare fra i 69 e gli 80 milioni nel primo fine settimana nordamericano. Anche nella peggiore delle ipotesi, si tratterebbe di un incremento sostanziale rispetto ai 57.2 milioni ottenuti dal primo capitolo.

Ovviamente vi terremo aggiornati circa l’andamento del box office del cinecomic…

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, Laurence Fishburne sarà il Dr. Bill Foster (che nei fumetti diventa Goliath), Walton Goggins sarà Sonny Burch, Randall Park sarà l’Agente Jimmy Woo, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed e uscirà il 6 luglio 2018, il 14 agosto in Italia.