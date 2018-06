tempo di lettura 1'

guida la classifica italiana anche venerdì. La pellicola diincassa 329mila euro, ottenendo la miglior media della classifica e salendo così a 5.8 milioni di euro.

Al secondo posto, molto distante, la prima nuova uscita: Ogni Giorno incassa 35mila euro, portandosi a 73mila euro in due giorni. Al terzo posto 211 – Rapina in Corso incassa quasi 32mila euro, salendo a 68mila euro in due giorni. Quarto posto per Solo: a Star Wars Story, con 31mila euro e un totale di 4 milioni di euro.

Chiude la top-five Mary e il Fiore della Strega, con 24mila euro e un totale di 48mila euro in due giorni.

Le altre due nuove uscite in top-ten: sale all’ottavo posto A Quiet Passion, che incassa 11mila euro e sale a 18mila euro complessivi, mentre al decimo posto La Stanza delle Meraviglie incassa 11mila euro e sale a 19mila euro in due giorni.