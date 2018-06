tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety (che presto vedremo in Ocean’s 8) sarebbe entrato a far parte del cast di, nuova action comedy di(Tammy, The Boss, Life of the Party).

Il film, prodotto dalla New Line e dalla One the Day, è scritto da Steve Mallory (The Boss) e segue la storia di Carol Peters (McCarthy), un ex dirigente aziendale la cui vita viene stravolta quando viene selezionata per essere tenuta sotto osservazione da una super intelligenza artificiale (doppiata da Corden) che potrebbe anche conquistare il mondo.

Le riprese del progetto inizieranno a luglio.