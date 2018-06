Spoiler

In occasione di una recente intervista per la promozione degliha parlato brevemente del sequel die dell’impatto che un certo personaggio avrà sulla storia.

Queste le sue parole:

Non so chi è morto davvero e chi si è davvero tramutato in polvere, ma so che esiste una soluzione e che non c’è stato bisogno di dirmela: so chi è Captain Marvel e cosa significa tutto questo.

L’attore è attualmente impegnato sul set del film dedicato alla supereroina interpretata da Brie larson. L’ultima volta che abbiamo visto Nick Fury è stato nei titoli di coda di Infinity War in cui il personaggio cerca di mettersi in contatto con Carol Danvers, ma si dissolve poco prima di riuscire nell’intento.

Come già anticipato dai produttori, Captain Marvel sarà tra i più potenti personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel, perciò è lecito aspettarsi che sarà lei la “soluzione” a cui alludeva l’attore. Larson di recente ha dichiarato che il personaggio sarà addirittura in grado di “spostare pianeti“, come dimostra il video che potete ammirare in calce all’articolo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.