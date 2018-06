tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da from Omega Underground la Sony sarebbe intenzionata a dare inizio alle riprese diquesta estate, più precisamente nei Cape Town Film Studios in Sud Africa, luogo che in passato ha ospitato la produzione di film come Tomb Raider, Mad Max: Fury Road e Dredd.

Nel cast dell’adattamento del fumetto della Valiant Entertainment troviamo Vin Diesel, Eiza Gonzalez (Baby Driver), Michael Sheen e Sam Heughan (Outlander).

Il film sarà diretto da Dave Wilson, collaboratore di Tim Miller durante i lavori di Deadpool e regista di varie sequenze di videogiochi come Halo 2, Mass Effect 2 e BioShock Infinite.

Lo script è stato scritto da Eric Heisserer (Arrival). La vicenda narrerà di un soldato ucciso e riportato in vita grazie a un intervento che fa ampio uso di nanotecnologie.

