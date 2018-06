tempo di lettura 1'

Dopoè pronto a tornare dietro la macchina da presa.

Il regista dirigerà il film sulla Prima Guerra Mondiale 1917 che sarà prodotto dalla Amblin Partners di Steven Spielberg.

Le riprese partiranno il prossimo aprile in vista della data d’uscita fissata per fine anno: la Universal distribuirà la pellicola a dicembre 2019, in tempo per la stagione dei premi.

Mendes ha scritto lo script in collaborazione con Krysty Wilson-Cairns e figurerà come produttore con Pippa Harris.

“La nostra compagnia ha rappresentato una dimora per Sam sin dal suo primo film” ha commentato Steven Spielberg. “Sono così felice che sia tornato qui nella sua vecchia stanza per raccontare una nuova storia – specie come quella di questo film estremamente ambizioso e audace“.

Fonte: Deadline