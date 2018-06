tempo di lettura 2'

Dopo lo 0% ottenuto dasu Rotten Tomatoes, gli account social ufficiali del film hanno replicato alla cattiva accoglienza ricevuta online dal film con. In vari post leggiamo: “Il pubblico ha amato Gotti, ma la critica non vuole che voi lo vediate. La domanda è: perché? Fidatevi della gente, andate a vederlo e giudicate voi stessi”.

Le critiche registrate dal film da parte della stampa americana sono al momento estremamente negative. Il New York Times ha definito il film “un grande caos”, l’edizione americana di Rolling Stone ha parlato di “un’offerta che John Travolta avrebbe dovuto rifiutare”, mentre il New York Post ha scritto di un prodotto che sarebbe “il peggior film sul crimine organizzato di sempre”. Il film ha debuttato negli States con appena 1,67 milioni di dollari.

Ecco uno dei post dell’ultim’ora pubblicato da uno dei profili social deputati alla campagna promozionale del film:

Audiences loved Gotti but critics don’t want you to see it… The question is why??? Trust the people and see it for yourself! pic.twitter.com/K6a9jAO4UH

— Gotti Film (@Gotti_Film) 19 giugno 2018