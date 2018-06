Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nonostante gli inviti dei fratellie le affermazioni direlative al fatto che i vari film dell’UCM attualmente in lavorazione (o confermati) potrebbero tranquillamente essere ambientati prima dei fatti narrati in Avengers: Infinity War, pare proprio che almeno uno di questi,, si svolgerà dopo.

A rivelarlo e a fare chiarezza in merito è stato lo stesso James Gunn che, a un follower su Twitter, ha risposto in modo molto diretto.

It will be after.

— James Gunn (@JamesGunn) 18 giugno 2018