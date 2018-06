tempo di lettura 1'

Quando qualche giorno fa la Disney ha confermato che, dopo l’allontanamento sabbatico dovuto alle accuse di molestie, rientrerà per qualche mese in qualità di consulente per poi lasciare l’azienda a fine anno, si vociferava cheavrebbero preso il suo posto come direttori creativi rispettivamente dei Walt Disney Animation Studios e dei Pixar Animation Studios.

Oggi arriva la conferma del cambio di guardia. La notizia non stupisce, visto che in questi mesi i due avevano già assunto ruoli più importanti in sostituzione di Lasseter. Ma si tratta di un cambiamento molto importante: i due studi di animazione tornano ad avere una direzione creativa diversa dopo che per diversi anni Lasseter ha guidato entrambi, traghettando la Disney Animation definitivamente nell’animazione CGI e rilanciandola. Lee e Docter riferiranno direttamente ad Alan Horn, chairman degli studios Disney.

Pete Docter, vincitore di due premi Oscar (Monsters & Co. e Inside Out) è tra i fondatori della Pixar insieme ad Andrew Stanton e Lee Unkrich e appartiene al Brain Trust dello studio. Al momento sta scrivendo Toy Story 4 e dovrebbe dirigere un nuovo film Pixar previsto per il 2021.

Jennifer Lee, vincitrice di un premio Oscar (Frozen), al momento sta scrivendo e dirigendo Frozen 2.

Sarà molto interessante, nei prossimi mesi e anni, osservare le direzioni che prenderanno i due studi d’animazione grazie alla guida di questi due brillanti direttori creativi.

Fonte: Variety