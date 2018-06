Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Durante la promozione diha parlato del film di J.A. Bayona. L’attrice ha descritto nello specifico una scena tagliata in cui il suo personaggio – Zia – diceva di essere omosessuale.

Ecco quanto raccontato a Yahoo:

Guardo Chris e dicono: “Già, mascella appuntita, bella struttura ossea, alto, muscolo. Non esco con gli uomini, ma se lo facessi, sarebbe con qualcuno come te. Mi farebbe schifo, ma lo farei”. Faceva ridere perché parlavo con Chris Pratt, l’uomo più sexy al mondo e dicevo: “Mi farebbe schifo”. Era una scena carina, un dettaglio in più sul mio personaggio, ma l’hanno tagliato.

L’attrice ha poi ammesso di aver compreso la scelta:

All’inizio il primo montaggio durava due ore e 40 minuti, ma per loro era troppo lungo. Alla fine hanno tagliato quella battuta perché non era rilevante per la storia, ma era uno spiraglio in più su di lei.