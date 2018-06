tempo di lettura 1'

Variety rivela che il grande regista è in trattative finali con la Warner Bros. per scrivere e dirigere un nuovo adattamento di Le Streghe, romanzo tra i più noti di Roald Dahl. A produrre il film vi sarà lo stesso Zemeckis insieme a Jack Rapke e la loro ImageMovers, insieme ad Alfonso Cuaron e Guillermo del Toro. I due erano collegati al progetto da ben dieci anni: nel 2008 venne infatti annunciato che Del Toro avrebbe diretto un adattamento in stop-motion del romanzo del 1983.

Il rapporto tra Warner e Zemeckis si concretizza quindi dopo che la major gli aveva proposto di dirigere il film di Flash con protagonista Ezra Miller. Il blockbuster è stato poi affidato a John Francis Daley & Jonathan Goldstein (Game Night), mentre Zemeckis ha diretto Welcome to Marwen per la Universal, in uscita a novembre.

Il romanzo di Dahl, incentrato su un bambino che si ritrova in un’assemblea di streghe inglesi in un albergo dove sta passaggio un periodo di villeggiatura con la nonna. La stessa Warner Bros. produsse, nel 1990, un adattamento del film con Anjelica Huston tra i protagonisti. L’idea è che questo nuovo film sia molto più fedele all’originale.

