La notizia arriva da, sito solitamente abbastanza attendibile nonché quello grazie al quale in passato abbiamo avuto modo di apprendere news rivelatesi poi attendibili proprio sullo spin-off di Boba Fett, ovvero il licenziamento di Josh Trank e la nuova messa in moto dei lavori per lo sviluppo della pellicola.

Secondo la fonte citata, James Mangold non metterà in moto le macchine da presa prima del 2020. La ragione è molto semplice: prima di dedicarsi al 100% alla pellicola della saga di Star Wars, il filmmaker sarà impegnato nella realizzazione di Ford Vs. Ferrari, basato sul libro del 2010 di A.J. Baime “Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans” e interpretato da Matt Damon, Christian Bale e Jon Bernthal.

Omega Undeground aggiunge anche che la lavorazione si terrà in UK presso i Pinewood Studios nel Buckinghamshire.

Introdotto nel 1980 ne L’Impero Colpisce Ancora, e poi rivisto nel Ritorno dello Jedi, Boba Fett (interpretato da Jeremy Bulloch) divenne una vera icona nonostante non avesse nemmeno una battuta né un volto (appariva infatti sempre coperto da un elmetto). Nei prequel di George Lucas il personaggio venne approfondito con una storia di origini, tornando anche frequentemente in romanzi, fumetti, serie animate, videogiochi e prodotti di consumo.