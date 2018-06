tempo di lettura 2'

È ufficiale:si prepara a fare il suo debutto negli Stati Uniti.

Il regista di Perfetti Sconosciuti (pellicola che ha avuto anche un remake in Spagna, diretta da Álex de la Iglesia, mentre è in sviluppo una versione messicana diretta da Manolo Caro; negli USA i diritti sono in mano alla Weinstein Company) dirigerà il suo primo film in lingua inglese, intitolato The First Day of My Life, tratto dal romanzo omonimo da lui scritto e di cui ci aveva parlato in questa lunga videointervista a casa di Francesco Alò.

Variety descrive la pellicola come una dramedy sulla falsariga di un classico come La Vita è Meravigliosa di Frank Capra. Ambientata a New York, la storia ruota attorno a quattro amici che decidono di togliersi la vita e stringono un patto con una persona dotata di poteri paranormali che dà loro la possibilità di fare un salto in avanti nel tempo di una settimana, per vedere le reazioni di amici e parenti alla loro morte. Ritornati indietro, i quattro potranno decidere se buttarsi o meno da un ponte di Manhattan.

Genovese ha passato due mesi a New York alla ricerca di location, perfezionando la sceneggiatura. La pellicola verrà girata con attori americani che interpreteranno i quattro protagonisti: Emily, un’ex atleta olimpionica finita sulla sedia a rotelle, Aretha, una poliziotta dal passato carico di dolore, Daniel, che da bambino faceva l’attore in pubblicità, e Napoleon, attore teatrale ricco di successo. “È quasi un manuale di sopravvivenza,” ha rivelato il regista in occasione del Filming Italy Sardinia Festival. “Mi serviva scrivere qualcosa di gioioso, anche se il tema è il suicidio. Qualcosa che dia senso alla vita. Penso che sia qualcosa di cui la gente ha bisogno”.

Lo sviluppo del film è in fase avanzata, e Leone Film Group e Medusa sono in trattative per impostare la produzione come un progetto italoamericano. Non è ancora chiaro chi sarà il partner americano dell’operazione.

La sinossi ufficiale del romanzo: