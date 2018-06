tempo di lettura 2'

Proprio ieri vi abbiamo parlato dei film confermati e di quelli probabili che saranno a San Diego quest’anno in occasione del Comic-Con. Nell’ambito del panel della Warner Bros. avevamo parlato della possibilità che lo studio approfittasse dell’occasione per mostrare nuove sequenze di(come già confermato),(come vociferato).

Ebbene, oggi Deadline annuncia che lo studio avrebbe in serbo anche una sorpresa dedicata a Wonder Woman 1984, le cui riprese sono appena partite. Stando alle fonti del sito, al momento la produzione starebbe cercando di accaparrarsi la presenza di Gal Gadot per mostrare al pubblico le primissime sequenze dal film di Patty Jenkins (potrebbe anche trattarsi di un dietro le quinte).

Vi terremo aggiornati!

Qua sotto la sinossi ufficiale del film con Gal Gadot diretto da Patty Jenkins:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compare anche Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva The Cheetah, così come Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Gal Gadot sono i produttori del film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns e Walter Hamada ne sono i produttori esecutivi.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, troviamo numerosi membri del team del suo film precedente, “Wonder Woman”, tra cui il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment. In Italia il film uscirà nelle sale il 31 Ottobre 2019.

