In una nuova intervista rilasciata a Collider (via CB.com ) durante la promozione stampa americana diha risposto a una domanda circa la possibilità di un suo eventuale ritorno per il terzo capitolo.

Le sue parole sono, chiaramente, all’insegna del “chi vivrà vedrà”.

Chi può dirlo? Sono curioso anche io. Se non accdrà nient’altro, mi riterrò del tutto soddisfatto, appagato e fortunato per aver preso parte a tutto questo. Se potrò essere d’aiuto, questa è la mia posizione, questi sono i miei veri sentimenti a riguardo. Mi sono divertito tanto e mi sono trovato davvero bene con Colin Trevorrow, che dirigerà il terzo film. Abbiamo fatto lo spot della Jeep, lo ha diretto lui, è davvero bravo. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con lui. Posso immaginarmi la cosa ma non dipende da me. Da Steven Spielberg, Colin Trevorrow e Emily Carmichael che sta scrivendo lo script con lui.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano nei panni dei protagonisti, insieme ai produttori esecutivi Steven Spielberg e Colin Trevorrow, per Jurassic World: Fallen Kingdom di Universal Pictures e Amblin Entertainment. Nel cast, oltre a Pratt e Howard, troviamo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, mentre BD Wong e Jeff Goldblum riprendono i loro vecchi ruoli.

Diretto da J.A. Bayona (The Impossible), questo film epico d’avventura è firmato dal regista di Jurassic World, Trevorrow, e dal suo co-sceneggiatore, Derek Connolly. Il film segna una nuova collaborazione della coppia di produttori Frank Marshall e Pat Crowley con Spielberg e Trevorrow alla guida della squadra di produzione di questo sensazionale capitolo della saga. Belén Atienza completa il team in qualità di produttrice.