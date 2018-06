Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

In calce a questa pagina trovate un nuovo motion poster di, il sesto episodio della saga diretto da Christopher McQuarrie.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast del sesto capitolo di Mission: Impossible torneranno, insieme a Tom Cruise, anche Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, oltre a Vanessa Kirby e Henry Cavill. Alla regia del film torna Christopher McQuarrie (già regista di Mission: Impossible – Rogue Nation, Jack Reacher – La Prova Decisiva e premio Oscar per la sceneggiatura de I Soliti Sospetti di Bryan Singer).

L’uscita di Mission: Impossible – Fallout è attualmente prevista per il 27 luglio del 2018. In Italia per il 29 agosto.

Prepare for the most action-packed mission yet. The new #MissionImpossible Fallout @DolbyCinema motion poster has arrived. pic.twitter.com/eszmVK42Py

— Mission: Impossible (@MissionFilm) 20 giugno 2018