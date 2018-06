tempo di lettura 1'

È morto il 16 giugno a 71 anni, designer di motion graphics e di titoli di testa noto in tutto il mondo.

Nato a Chicago nel 1947, dopo la laurea in design industriale e un master in design inizia a insegnare all’università realizzando. Nel 1968 realizza un cortometraggio intitolato Stop, girato alla convention democratica, che vince il primo premio al New York Film Festival. A quel punto ottiene un lavoro con Pablo Ferro. Nel 1977 lancia con suo fratello la R/Greenberg Associates, tramite la quale crea i titoli di testa di film iconici come Superman, Alien, Il Mondo Secondo Garp, I Goonies, Die Hard, True Lies, Stati di Allucinazione, Dirty Dancing, La Morte ti fa Bella e Gli Intoccabili. Il suo stile si fa notare subito perché innovativo, in particolare nell’uso della tipografia.

Lavora anche agli effetti visivi di Zelig, Predator assieme a Stan Winston (ottenendo una nomination all’Oscar nel 1987) e L’Avvocato del Diavolo.

Nel 1991 si sposta a Hollywood e crea la Greenberg/Schluter con Bruce Schluter: insieme lavorano ai titoli di testa di pellicole come Dracula di Bram Stoker, Independence Day, Arma Letale, Se7en, Matrix.

Fonte: Variety