tempo di lettura 2'

Il mese scorsoha annunciato con un post su Facebook che il prescelto per interpretarenel nuovo film prodotto dalla Blumhouse era

Nel frattempo il regista ha mantenuto un certo riserbo sui social, ma in una recente intervista con ComicBook ha ammesso che le cose presto cambieranno:

Condividerò diverse informazioni specialmente durante le riprese. Sarò lì sul set con le persone e condividerò parte del divertimento nella realizzazione di un film. È tutto programmato. Spawn sta arrivando. Non ho ancora una data d’uscita precisa, ma sta arrivando.

Ha poi spiegato che al momento è in corso la pre-produzione “nella sua fase più noiosa”, e che una data d’uscita non è stata ancora fissata. Le riprese, comunque, su un budget di circa 10 milioni di dollari partiranno entro la fine dell’anno.

Creato dallo stesso McFarlane nel 1992, e distribuito dalla Image Comics, Spawn è la storia di All Simmons, killer dei servizi segreti americani ucciso dalla stessa CIA e ritornato sulla Terra grazie a un patto con il demone Malebolgia, incontrato all’inferno. In cambio di poteri sovrannaturali, dovrà far strada alle armate infernali verso il paradiso: Simmons si ribella a ciò, e così finisce per ritrovarsi sulla terra, con poteri sovrannaturali limitati (il suo corpo è composto da necroplasma autorigenerante, e indossa una armatura senziente dalle incredibili facoltà) e braccato dalla Cia, dalle forze del Paradiso e da quelle dell’Inferno. Userà i suoi poteri per aiutare i diseredati…

Nel 1997 un primo film di Spawn, con Michael Jai White, John Leguizamo e Martin Sheen, incassò 87.8 milioni di dollari in tutto il mondo.