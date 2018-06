tempo di lettura 1'

Spidey con molta probabilità non indosserà più la tuta Iron Spider (vista in Avengers: Infinity War) nel sequel di, o almeno è quello che sostiene il costumista dei Marvel Studios Louis Frogley (Ant-Man and The Wasp).

In una recente intervista Frogley ha dichiarato: “In realtà non sto lavorando a quel film, ma i costumi subiranno dei grandi cambiamenti perché Spider-Man sta diventando più adulto, non è più un adolescente”.

Le riprese dovrebbero partire a brevissimo per poi terminare a settembre. Tra le città che ospiteranno la troupe, questa volta, dovrebbero esserci New York, Londra, Praga e…Venezia!

Nel cast anche Zendaya e Marisa Tomei, di ritorno nei panni di Michelle e Zia May.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film arriverà nelle sale americane il 5 luglio 2019.

FONTE: CBM