Dopo il report pubblicato ieri da Collider , e corroborato da Starwarsnews.net , la Disney e la Lucasfilm hanno diramato un comunicato ufficiale attraverso ABC News (canale di proprietà della Disney) che cerca di fare chiarezza sulla situazione del mondo di Star Wars dopo l’insuccesso di Solo: a Star Wars Story.

Lo traduciamo:

La Lucasfilm riferisce ad ABC News che attualmente sono ancora in sviluppo “diversi” film di Star Wars e che non sono stati ancora ufficialmente annunciati. Questi progetti vanno avanti separatamente da una nuova trilogia già annunciata, supervisionata da Rian Johnson, e da un’altra serie di film dei produttori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss.

La Lucasfilm non entra quindi nello specifico, limitandosi a correggere il report di ieri secondo cui il film di Kenobi, quello di Boba Fett e tutti gli altri spin-off erano stati fermati e spiegando che sono in sviluppo diversi progetti, senza dire ovviamente quali. Come vi spiegavamo ieri, probabilmente scopriremo qualcosa di realmente ufficiale sui progetti futuri della Lucasfilm l’anno prossimo alla Star Wars Celebration, anche se è possibile che vengano annunciati nuovi film prima. Collider è una fonte decisamente affidabile, per cui il commento della Lucasfilm può essere una sorta di rassicurazione, o la verità potrebbe trovarsi nel mezzo. In attesa di scoprire qualcosa di più ufficiale, continueremo a tenervi aggiornati con le varie indiscrezioni.

