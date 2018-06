tempo di lettura 2'

“Questo giovedì alle 15:00, come parte del Brussels International Film Festival, terrò una masterclass su Come Non Fare Film. Sarete lieti di scoprire di non essere me.” Così scrive sul suo account Facebook pochi giorni dopo la decisione del tribunale francese a favore dell’ex produttoresui diritti di. “Mi è spiaciuto sentire la notizia,” commenta un fan, “tutto questo tempo e questi sforzi per niente”. Ma Gilliam risponde, cercando di fugare i dubbi sulla distribuzione del film nel resto del mondo: “Non è stato per niente. Il film esiste e potrete vederlo. Niente paura.”

Il regista ha anche annunciato l’uscita, su Spotify, dell’album della colonna sonora del film, scritta da Roque Banos: “Chiudete gli occhi, ascoltate e immaginate il film nella privacy di casa vostra”. Potete sentirla qui sotto:



Le riprese si sono svolte alle Isole Canarie, in Portogallo e in varie, splendide location di Castilla-La Mancha in Spagna.

Nel cast del film compaiono Adam Driver (Star Wars, Girls) e Michael Palin (Monthy Python), Olga Kurylenko (Quantum of Solace, Oblivion), Stellan Skarsgård (Melancholia, Avengers: Age of Ultron), Jonathan Pryce (che sostituisce John Hurt nei panni di Don Quixote), e l’esordiente Joana Ribeiro. Amazon Studios si occuperà della distribuzione del film.