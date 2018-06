Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Un paio di settimane fa, ha annunciato i piani per il rilancio della saga cinematografica di Kick-Ass e il prosieguo di quella dedicata ai Kingsman che si articolerà fra seguiti, spin-off sugli Statesman di Channing Tatum, Jeff Bridges e Halle Berry e una serie tv.

Trovate tutti i dettagli in questo articolo.

Interpellata in materia al Provincetown Film Festival, Chloë Grace Moretz, interprete di Mindy Macready/Hit-Girl nei due Kick-Ass usciti nelle sale, ha fatto sapere di non essere interessata alla questione.

Amo il franchise, il primo film è qualcosa di davvero speciale. Mi sarebbe piaciuta una differente gestione del secondo episodio. Ci aspettavamo tutti qualcosa di diverso da quello che poi il prodotto finale si è rivelato essere.

Per quanto possa amare il personaggio di Hit-Girl, che credo sia sopravvissuta in Kick-Ass, è lì che la voglio lasciare. Non credo che ci sarà un Kick-Ass 3, almeno non penso che ci sarà con Hit-Girl.