Il primo semestre del 2018 deve ancora terminare eppure, nel corso del fine settimana appena trascorso, laè riuscita, grazie agli incassi di, a superare quota due miliardi al box office statunitense.

Nonostante le deboli performance di Nelle Pieghe del Tempo e Solo: A Star Wars Story, quelle solidissime di Black Panther, Avengers: Infinity War e il cartoon Pixar citato poco fa hanno consentito alla major di raggiungere in scioltezza questo traguardo.

Ecco, a seguire, quanto hanno generato al box office americano le pellicole di cui sopra (in milioni di dollari):

Black Panther – 699,656,474 (fra meno di 400k dollari potrebbe diventare il terzo film a raggiungere i 700 milioni in nordamerica, ndr.)

Avengers: Infinity War – 666,473,647

Gli Incredibili 2 – 253,112,730

Nelle Pieghe del tempo – 100,190,199

Solo: A Star Wars Story – 197,203,695

Prendendo in considerazione lo stesso periodo del 2016, l’anno dei record in cui Disney ha raccolto tre miliardi nel solo territorio americano, la cifra è già superiore del 25% e con film quali Ant-Man and The Wasp, Mary Poppins Returns, Ritorno al Bosco dei 100 Acri e Ralph Spacca Internet in arrivo nel secondo semestre è molto probabile che la performance di due anni fa verrà ampiamente superata.

Vi terremo aggiornati…

Fonte: Box Office Mojo, The Wrap