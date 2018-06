tempo di lettura 1'

La Sony sta sviluppando un nuovo spin-off di, questa volta incentrato sull’eroina coreana-americana Cindy Moon, ovvero Silk.

Secondo The Wrap, Amy Pascal produrrà la pellicola, della quale al momento non sappiamo nulla. Creato nel 2014 da Dan Slott e Humberto Ramos, il personaggio è comparso nel primo numero della terza serie di fumetti di Amazing Spider-Man. Morsa dallo stesso ragno radioattivo che morse Peter Parker (e che morì poco dopo), Moon ottenne gli stessi poteri dell’Uomo Ragno e lo conobbe 13 anni dopo la “nascita” del supereroe.

The Wrap afferma che la pellicola farà parte dello stesso Universo Marvel della Sony insieme a pellicole in fase di sviluppo più o meno avanzato come Venom, Silver and Black, Nightwatch (che potrebbe essere diretto da Spike Lee) e Morbius il Vampiro Vivente.

