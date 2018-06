tempo di lettura 3'

L’abbiamo detto più volte e lo ripetiamo una volta in più: ogni persona è liberissima di apprezzare o meno un film.

Il dissenso e le discussioni, anche animate, su un lungometraggio aggiungono quella dose piacevole di “pepato” alla cinefilia, a prescindere da quanto ognuno di noi possa essere orientato verso i blockbuster, il cinema d’autore o entrambe le realtà.

Quando però individui che hanno superato da un pezzo i 10 anni di età esprimono la loro opinione con insulti gratuiti – se non addirittura con minacce di morte e atti di cyberbullismo – indirizzati tanto ai realizzatori e interpreti di una pellicola, quanto verso chi non la pensa come loro, la nostra posizione è sempre la medesima: quella di assoluto rigetto di simili atteggiamenti che con la critica costruttiva non hanno nulla a che vedere e sono solo un abuso della – normalmente sacrosanta – libertà di espressione.

Nelle ultime ore ad esempio i gestori del profilo Twitter Remake The Last Jedi – che rientrano a pieno titolo nella categoria “Gente con parecchio tempo libero, forse troppo” – hanno ricevuto pan per focaccia alla loro idea di voler rigirare Gli Ultimi Jedi e sono stati trollati tanto dallo stesso Rian Johnson quanto da Seth Rogen che, notando la questione sul social, è intervenuto in prima persona con la stessa genuina e divertita curiosità con cui un entomolgo osserverebbe la “struttura sociale” delle formiche in un formicaio.

please please please please pleeeeeeeaaaase please actually happen please please please please please 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/mNpSjgovax — Rian Johnson (@rianjohnson) 21 giugno 2018

Yo I’m very confused as to what your goal is here. You literally want to spend 200 million dollars remaking the last Jedi? And someone is giving you that money? I don’t get it. — Seth Rogen (@Sethrogen) 21 giugno 2018

Ok. Is someone actually investing money in this? — Seth Rogen (@Sethrogen) 21 giugno 2018

How did you get investors without a script or stars or director or legal ability to make this movie? Those have been important elements in the past. — Seth Rogen (@Sethrogen) 21 giugno 2018

So do you already have investors? Like, you already got people to invest money with the HOPES that Disney will let you make this, which there is no reason or historical precedent for? — Seth Rogen (@Sethrogen) 21 giugno 2018

I reread your other tweet. So from what I gather you don’t have investors, so Disney would just be entrusting you with the IP in the hopes you do it justice and are able to pay for it. Is that the plan? I’m so curious how this is supposed to work. — Seth Rogen (@Sethrogen) 21 giugno 2018

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

