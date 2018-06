tempo di lettura 1'

La Funko presenterà al prossimo Comic-Con di San Diego una nuova figure POP! esclusiva dedicata a, noto regista e produttore malese “padre” di pellicole come Saw – L’Enigmista, L’Evocazione – The Conjuring, Insidious e dell’adattamento di Aquaman in arrivo nelle sale a dicembre.

Trovate l’immagine del prodotto qua sotto:

FONTE: CB