tempo di lettura 2'

Il Museo Nazionale di Storia e Cultura Afroamericana (Smithsonian National Museum of African American History and Culture) di Washington D.C. ha annunciato di aver ottenuto diversi oggetti e costumi legati a, uno dei cinecomic di maggior successo realizzati dai Marvel Studios.

Tra gli oggetti presi dal museo ci sono dei costumi del supereroe indossati da Chadwick Boseman, alcune pagine della sceneggiatura formata da Ryan Coogler, Kevin Feige, Nate Moore e Jon Robert Cole e alcune foto riguardanti la produzione del lungometraggio.

Non è ancora chiaro quando questi manufatti verranno esposti nel museo. Intanto la pagina Facebook dello Smithsonian ha invitato i fan a rimanere sintonizzati per futuri aggiornamenti.

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.