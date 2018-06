tempo di lettura 1'

Dopo due giorni al secondo posto, risale in testa alla classifica italiana sabato, con 301mila euro e un totale finora di 8.1 milioni di euro.

Seconda posizione per Obbligo o Verità, che incassa 220mila euro e sale a 566mila euro complessivi. Al terzo posto Sposami, Stupido! incassa 47mila euro, salendo a 99mila euro in quattro giorni, seguito da 211 – Rapina in Corso, con 35mila euro e un totale di 332mila euro. Segue Solo: a Star Wars Story, con 29mila euro e un totale di 4.2 milioni di euro.

Le altre nuove uscite in top-ten si piazzano al nono e al decimo posto: Una Vita Spericolata incassa 14mila euro e sale a 30mila euro in tre giorni, mentre Toglimi un Dubbio incassa quasi 14mila euro e sale a 23mila euro in tre giorni.