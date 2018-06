tempo di lettura 2'

, il film divincitore di 4 premi Oscar (tra cui miglior regia e miglior film) arriverà in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD nel nostro Paese a partire dal 27 giugno (e già disponibile negli store digitali).

Del cast, ricordiamo, fanno parte Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg e Doug Jones.

Nel comunicato stampa qua sotto potete trovare tutte le prime informazioni sulle edizioni Dvd e Blu-ray e i packshot ufficiali:

VINCITORE DI 4 PREMI OSCAR TRA CUI MIGLIOR FILM E MIGLIOR REGIA

VINCITORE DI 2 GOLDEN GLOBE

MIGLIOR REGIA ~ MIGLIOR COLONNA SONORA

DIRETTO DA GUILLERMO DEL TORO

LA FORMA DELL’ACQUA – THE SHAPE OF WATER

ARRIVA IN DVD, BLU-RAY E 4K ULTRA HD DAL 27 GIUGNO

E GIA’ DISPONIBILE NEGLI STORE DIGITALI

Dal maestro Guillermo del Toro, arriva La Forma dell’Acqua – The Shape of Water, una fiaba sovrannaturale, ambientata sullo sfondo dell’America della Guerra Fredda nel 1962. In un laboratorio segreto ad alta sicurezza voluto dal governo, lavora Elisa (Sally Hawkins), una donna intrappolata in una vita di solitudine. Ma tutto cambia quando insieme alla sua collega Zelda (Octavia Spencer) scoprono uno strano esperimento non classificato. A completare il cast Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg e Doug Jones.

Dal 27 Giugno è possibile aggiungere LA FORMA DELL’ACQUA – THE SHAPE OF WATER alla propria collezione in DVD, BLU-RAY, 4K ULTRA HD e acquistarlo o noleggiarlo negli Store Digitali.

CONTENUTI SPECIALI DVD:

· – Una favola, in tempi difficili

· – Galleria

· – Trailer cinematografico

CONTENUTI SPECIALI BLU-RAY

· – Una favola, in tempi difficili

· – Anatomia di una scena: prologo

· – Anatomia di una scena: il ballo

· – Disegnare le onde: conversazione con James Jean

· – La Forma dell’Acqua: dibattito creativo

· – Galleria

· – Trailer cinematografici