tempo di lettura 1'

Come sappiamo il 5 agosto Studio Canal riporterà al cinema per un solo giorno nelle sale inglesi(The Producers) di, in occasione del suo 50° anniversario ( qui trovate il trailer della nuova versione restaurata in 4K ).

Per tale motivo è approdato online(via Impawards) anche il poster che celebra questo evento. Lo potete vedere qua sotto: