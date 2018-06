tempo di lettura 2'

Quandouscì al cinema, tre anni fa, batté ogni aspettativa incassando ben 208 milioni di dollari in tre giorni, e infrangendo il record per il miglior weekend d’esordio di sempre (il primato attualmente è detenuto da).

Il sequel diretto da J.A. Bayona, Jurassic World: Il Regno Distrutto, ha ugualmente superato le aspettative iniziali, anche se nei tre giorni ha totalizzato alla fine 150 milioni di dollari, in calo del 28% rispetto al primo film. Si tratta di un calo fisiologico, che probabilmente si farà sentire in maniera più marcata a fine corsa (come accaduto recentemente a Star Wars: Gli Ultimi Jedi confrontato ai record di Il Risveglio della Forza), ma è comunque un risultato straordinario anche tenendo presente che solo la settimana scorsa Gli Incredibili 2 trascinava il pubblico americano al cinema.

A livello internazionale, Jurassic World: Il Regno Distrutto ha raccolto altri 106.7 milioni di dollari, arrivando a un totale globale di ben 711.5 milioni di dollari (nella sola Cina ha superato i 200 milioni). Seguiremo l’andamento della pellicola nelle prossime settimane, ma possiamo dire che è già un buon successo.

Ottima tenuta per Gli Incredibili 2, che dopo il weekend da record d’esordio ha perso solo il 56% incassando altri 80.9 milioni di dollari e superando i 350.3 milioni di dollari in soli dieci giorni: è già il terzo incasso dell’anno negli USA e il quarto incasso di sempre per la Pixar, superando gli incassi complessivi di Gli Incredibili. Con altri 56.8 milioni di dollari incassati fuori dagli USA, il film supera i 485 milioni di dollari globali.

Scende al terzo posto, ben distante, Ocean’s 8: 11.6 milioni di dollari per la pellicola della Warner Bros., che raggiunge i 100 milioni negli USA e i 171 in tutto il mondo.

Al quarto posto Tag incassa 8.2 milioni di dollari, salendo a 30.3 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Deadpool 2, con 5.2 milioni di dollari e un totale di 300 milioni negli USA. In tutto il mondo il cinecomic Fox ha superato i 707 milioni di dollari.

Sesta posizione per Solo: a Star Wars Story, che incassa 4 milioni di dollari e supera finalmente i 200 milioni complessivi (202 per la precisione), che salgono a 353 in tutto il mondo. Rimane al settimo posto, perdendo solo il 44%, Hereditary: il film horror incassa 3.8 milioni di dollari e sale a 35 milioni complessivi. Ottava posizione per Superfly, con 3.3 milioni di dollari e 15 milioni complessivi. Al nono posto Avengers: Infinity War incassa 2.4 milioni di dollari, salendo a 669 milioni complessivi, mentre chiude la top-ten Won’t You Be My Neighbor? con 1.8 milioni di dollari e 4.1 milioni complessivi (e la terza media della top-ten).