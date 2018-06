tempo di lettura 3'

L’ARTICOLO CONTIENE PICCOLI SPOILER SU JURASSIC WORLD: IL REGNO DISTRUTTO

Jurassic World: il Regno Distrutto è ormai al cinema da qualche settimana in Italia, e da qualche giorno negli USA. In tutto il mondo il film si è rivelato un successo, e ha accumulato finora già più di 700 milioni di dollari, abbastanza per rassicurare la Universal sui progetti per un terzo episodio della saga di Jurassic World.

Questo secondo film contiene diverse svolte e colpi di scena, e si conclude con un finale decisamente aperto nel quale vediamo dinosauri ormai lontani da Isla Nublar, sulla terra ferma: a Las Vegas e nella periferia di una città californiana.

Entertainment Weekly ha parlato con il produttore esecutivo Colin Trevorrow, che ha co-sceneggiato il film e sta co-sceneggiando il terzo episodio.

Vi riassumiamo qui sotto le risposte più interessanti:

“Il terzo film sarà concentrato sui dinosauri che si spargono in giro per il mondo. Volevamo che questa tecnologia, questo potere genetico, alla fine del Regno Distrutto diventasse open source. Nel finale del film suggeriamo che non si tratta solo di quel gruppo di dinosauri, ora liberi, ma che anche la capacità di creare questi animali è diventata alla portata di più persone a parte il nostro amico Dr. Wu. La cosa spaventosa, per me, è proprio questa: che chiunque possa utilizzare una tecnologia, come quella nucleare. […] Nel film si vedono alcuni compratori sconosciuti che portano via i loro acquisti, principalmente carnivori, per farne ciò che vogliono. Suggeriamo poi che l’asta si sia estesa anche a ebrioni, DNA e tutto il resto.”

“Personalmente non credo che la storia del Dr. Wu sia finita. Penso che ci sia ancora da raccontare su di lui, è un personaggio molto importante per la storia che stiamo raccontando.”

“Ammetto che abbiamo fatto sparire la tata di Maisie, Iris. L’abbiamo persa. Non è morta. Non voglio dire ancora dove si trova, però. Non posso dire se tornerà nel terzo film.”

“Le azioni di Owen e Claire nel secondo film hanno condizionato molto la storia, ciò che accade. Il film è incentrato sul loro senso di responsabilità. Il prossimo sarà dedicato alla loro redenzione.”

“Mi piacerebbe moltissimo se Ellie (Laura Dern) tornasse nel terzo film. È una delle migliori attrici in circolazione.”

“È stata una lunga storia, abbiamo riflettuto e progettato tutto. Penso che quando il pubblico vedrà le scelte che abbiamo fatto in Il Regno Distrutto, si fiderà di ciò che stiamo facendo, e del fatto che sappiamo dove stiamo andando e che abbiamo un piano. Posso promettervi che il terzo film sarà molto emozionante.”

