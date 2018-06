tempo di lettura 3'

Se era stato già annunciato il premio alla carriera adurante la Festa del Cinema di Roma (dal 18 al 28 Ottobre), arriva ora notizia che sarà doppio l’evento che lo riguarderà. Il già annunciato premio alla carriera comprenderà una due giorni (22 e 24 Ottobre) in cui il regista italoamericano prima prenderà il suddetto premio dalle mani di(cosa espressamente richiesta da lui) e poi parlerà degli 8 film italiani che più l’hanno colpito. L’ha raccontatoin un evento ormai quasi rituale di pre-anticipazione del festival organizzato 4 mesi prima dell’inizio delle ostilità. Loha specificato che di questi 8 film uno lo può già annunciare e saràdiperché, dicenelle parole di Monda: “Quando ho capito che è la storia di uno spacciatore che in realtà è Cristo sono rimasto folgorato”.

Nella seconda giornata dedicata a Scorsese il regista introdurrà invece un film italiano restaurato (il cui titolo è ancora da decidere) e terrà una masterclass all’università La Sapienza di Roma. Curiosamente i due giorni non sono consecutivi perché tra i due Scorsese sarà ricevuto dal Papa.

Svelato anche uno dei film più importanti del festival, Notti Magiche, la nuova commedia di Paolo Virzì sempre scritta con Francesca Archibugi, come già La Pazza Gioia e Ella & John. Il film, che ha nel cast anche Ornella Muti e Giancarlo Giannini, racconta di un finalista del premio Solinas (come è stato Virzì stesso) che arriva a Roma nell’estate del 1990, quella dei Mondiali di Calcio italiani.

Tra gli eventi annunciati c’è anche la presenza di Sigourney Weaver con un Incontro Ravvicinato a lei dedicato, in cui ripercorrere i film della sua carriera e raccontare quello che invece le sta più a cuore in assoluto, e quella di Giuseppe Tornatore, il quale invece parlerà dei film noir che più lo hanno influenzato. E del resto il noir sarà il genere portante della Festa di quest’anno come rispecchiato dalle consuete clip che aprono ognuno dei 40 film che sarà possibile vedere tra il 18 e il 28 Ottobre.

Ci sarà inoltre anche un incontro con Pierre Bismuth, artista e filmmaker francese che ha vinto un Oscar per la co-sceneggiatura di Se Mi Lasci Ti Cancello assieme a Michel Gondry e Charlie Kaufman. Quest’evento sarà tenuto al museo MAXXI.

Mario Sesti curerà una sezione particolare sui mestieri del cinema che prevederà anche l’incontro congiunto con due direttori della fotografia, Luca Bigazzi e Arnaldo Catinari, ma anche con dei due montatori Giogiò Franchini e Esmeralda Calabria. E come da due anni a questa parte assieme ad Alberto Crespi curerà Condizioni Critiche, l’incontro con ospiti internazionali sullo stato della critica mondiale. Nelle passate edizioni sono intervenuti A. O. Scott del New York Times e Justin Chang di Variety ma anche Annette Insdorf, docente di Film Studies alla Columbia University.

La sezione Retrospettive ne prevederà una sul regista francese Maurice Pialat e un’altra su Peter Sellers. Mentre sarà presentata la copia restaurata di Italiani Brava Gente di Giuseppe De Santis.

La Festa Del Cinema infine conferma sia il fatto che sarà presente nel carcere di Rebibbia (sia nell’Auditorium che nella Casa Circondariale Femminile) con proiezioni speciali dei film del festival, sia con una serie di Red Carpet speciali e aggiuntivi nelle vie più eleganti del centro di Roma.