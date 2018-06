tempo di lettura 1'

Non è ancora chiaro se l’accordo tra Fox e Disney andrà a buon fine e che effetto avrà, eventualmente, sull’Universo Cinematografico Marvel.

Molti dei registi dei Marvel Studios (e non) hanno espresso in tempi anche piuttosto recenti il desiderio in passato di voler lavorare con altri supereroi che per ora non fanno parte dell’UCM.

Peyton Reed, regista di Ant-Man e del sequel di prossima uscita Ant-Man and the Wasp, ha di recente dichiarato che avrebbe molto piacere di poter lavorare, ade esempio, con I Fantastici Quattro: “Beh, sono conosciuto per aver menzionato I Fantastici Quattro più volte durante le varie conversazioni che potrebbero o non potrebbero essere avvenute nei corridoi dei Marvel Studios”, ha scherzato il regista, “È tutto un grande punto interrogativo perché nessuno sa se questa fusione avverrà. Chi lo sa. Ma immagino di poter sognare, giusto? Sogno, vedremo, il tempo ce lo dirà!”.

Cosa ne pensate? Vedreste bene Reed al timone di un film sui Fantastici Quattro targato Marvel Studios? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CBM