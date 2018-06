tempo di lettura 1'

È in occasione di una convention a Seattle che Tom Holland ha annunciato ufficialmente, attraverso un divertente video Instagram , il titolo del sequel di. La pellicola, in arrivo a luglio 2019, si intitolerà

L’attore ha provveduto a confermarlo durante un panel alla stessa convention, e poi è toccato a Kevin Feige in un’intervista con Cinemablend:

È simile [a Spider-Man: Homecoming]. Non voglio parlare del significato, ma ci piace quel titolo perché, come Homecoming, può avere una doppia interpretazione. E abbiamo apprezzato l’idea di proseguire sulla strada di “Casa”, con il piccolo simbolo di Spidey in “Home”.

Questo sequel porterà Peter Parker lontano da New York verso un’avventura ambientata a Londra e in altre città europee (tra cui Venezia) che rifletterà le conseguenze di Infinity War e Avengers 4.

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: Far from Home uscirà il 5 luglio 2019 negli USA.

Le riprese dovrebbero partire a brevissimo per poi terminare a settembre. Tra le città che ospiteranno la troupe, questa volta, dovrebbero esserci New York, Londra, Praga e Venezia.

Nel cast anche Zendaya e Marisa Tomei, di ritorno nei panni di Michelle e Zia May, oltre a Jake Gyllenhaal in quelli di Mysterio e Michael Keaton in quelli di Avvoltoio.

