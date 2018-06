tempo di lettura 1'

Vedremo mai dei personaggi esplicitamente provenienti dalla comunità LGBTQ+ all’interno di un cinecomic Marvel? Si era vociferato tempo fa di una possibile bisessualità di Valkiria, personaggio interpretato da Tessa Thompson in Thor: Ragnarok, ma niente di chiaro e concreto è ancora stato mostrato al riguardo.

In occasione dell’uscita di Ant-Man and the Wasp The Playlist ha voluto chiedere al boss dei Marvel Studios Kevin Feige se in futuro questo aspetto sarà inserito all’interno dell’UCM:

The Playlist: Quando vedremo un personaggio gay, bi, LGBTQ nell’Universo Cinematografico Marvel? È in programma? Feige: Sì. The Playlist: Sì, è questa la risposta? Feige: Sì, questa è la risposta. The Playlist: Non è qualcuno che abbiamo già visto, posso supporre? Feige: Entrambi.

Possiamo leggerla come una sorta di conferma su Valkiria (che probabilmente rivedremo in Avengers 4) in riferimento su qualcuno che abbiamo già visto? E per quanto riguarda personaggi inediti possiamo immaginare che potrebbero apparire nei prossimi cinecomic in programma come Spider-Man: Far From Home o Captain Marvel? Ovviamente vi terremo aggiornati.

