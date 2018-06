Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È in arrivo un nuovo adattamento di un racconto di Stephen King. Si tratta di(The Boogeyman), tratto dalla raccolta(Night Shift).

Deadline rivela che la 20th Century Fox sta chiudendo un accordo con Scott Beck e Bryan Woods, sceneggiatori del successo A Quiet Place, per scrivere il lungometraggio su produzione di Shawn Levy e Dan Levine di 21Laps e di Dan Cohen (Stranger Things).

Già adattato nel 1982 come cortometraggio, Il Baubau racconta le vicende di un uomo che di recente ha perso tutti i suoi bambini a causa di una creatura che si nasconde nel ripostiglio. Questa la sinossi su Wikipedia:

La storia è ambientata in uno studio psichiatrico, dove un paziente spiega nervosamente al dottore come i suoi tre figli siano stati uccisi da qualcosa o qualcuno che l’uomo riconosce come “baubau”, una creatura assassina che crede abitare gli armadi delle camere da letto. Egli ritiene che i suoi figli siano stati uccisi tutti e tre vicino a uno stanzino buio, dove, secondo il presunto “pazzoide”, viva ancora (come evidenziato dall’anta leggermente aperta dopo ogni omicidio).