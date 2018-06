tempo di lettura 1'

Come sapete, il sequel di Spider-Man: Homecoming si intitolerà Far From Home, lontano da casa. È noto anche che il film sarà ambientato, almeno in parte, in Europa: ma perché?

Lo spiega il produttore Kevin Feige in una nuova intervista a IO9:

Sappiamo che è estate. Penso che sia in vacanza estiva. Penso che andrà in Europa con i suoi amici…

Insomma, squadra che vince non si cambia, e così anche nel seguito vedremo non solo le peripezie di Spidey, ma anche Peter Parker in azione con i suoi compagni di scuola.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questo sequel porterà Peter Parker lontano da New York verso un’avventura ambientata a Londra e in altre città europee (tra cui Venezia) che rifletterà le conseguenze di Infinity War e Avengers 4.

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: Far from Home uscirà il 5 luglio 2019 negli USA.

Le riprese dovrebbero partire a brevissimo per poi terminare a settembre. Tra le città che ospiteranno la troupe, questa volta, dovrebbero esserci New York, Londra, Praga e Venezia.

Nel cast anche Zendaya e Marisa Tomei, di ritorno nei panni di Michelle e Zia May, oltre a Jake Gyllenhaal in quelli di Mysterio e Michael Keaton in quelli di Avvoltoio.