Spoiler

Dopo i concept di ieri , trapelano sul social cinese Weibo (via CBM ) quelli che sembrano essere nuovi artwork di

Come spesso capita, sembra trattarsi di un’immagine che verrà utilizzata per il merchandise (per il quale le major realizzano con largo anticipo i materiali). La cosa più interessante è che tra i personaggi presenti nell’artwork troviamo Captain Marvel, un Captain America tornato all’abituale look sbarbato, Ant-Man ma soprattutto un Hulk molto particolare (nella serie a fumetti Indestructible Hulk, Banner veniva ingaggiato dallo SHIELD e indossava una corazza, si potrebbe ipotizzare che in Avengers 4 Banner controlli meglio i suoi poteri tramite uno stratagemma simile).

Potete vedere le immagini qui sotto:

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.