Negli USAesce oggi, ma nel nostro paese lo vedremo solo il 18 ottobre. Nell’attesa, 01 Distribution ha diffuso il teaser poster italiano della pellicola diretta dasequel di

Potete vederla qui sotto:

Ecco la sinossi ufficiale:

Dopo il successo di A.C.A.B, Gomorra – la serie e Suburra, Stefano Sollima vola negli States e firma il suo primo e attesissimo lavoro oltre Oceano: Soldado, un intenso e serrato action-thriller di cui oggi vi presentiamo il teaser poster.

Protagonisti due antieroi che rischiano la vita nello spietato mondo di frontiera del mercato della droga e della politica estera americana.

Nel film, in uscita oggi negli Stati Uniti, tornano a lavorare insieme il premio Oscar® Benicio Del Toro, nel ruolo di Alejandro, il misterioso procuratore diventato killer, e Josh Brolin, in quello dell’agente della CIA Matt Graver, impegnati a combattere contro i cartelli della droga.

Nella guerra alla droga non ci sono regole. La lotta della CIA al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre il confine americano.

Per combattere i narcos l’agente federale Matt Graver (Josh Brolin) dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro (Benicio Del Toro), la cui famiglia è stata sterminata da un boss del cartello. Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile guerra tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale.