tempo di lettura 1'

Il cast del film di Sonic the Hedgehog si arricchisce sempre di più.

Deadline riporta infatti che Jim Carrey è in trattative per interpretare Robotnik nel film diretto da Jeff Fowler e prodotto da Neal H. Moritz e a livello esecutivo da Tim Miller. Noto anche come Dr. Eggman, Robotnik è lo storico villain del franchise di Sonic sin dal primo videogioco.

Carrey andrebbe ad affiancare Tika Sumpter e James Marsden nella pellicola che fonderà riprese live action e animazione CGI.

Non ci sono ancora dettagli specifici sulla trama: nei giochi, Sonic è generalmente intento a collaborare con amici come Tails o Knuckles per sventare i piani di dominazione globale del folle dottor Eggman Robotnik. Il personaggio è una delle più grandi icone del mondo videoludico: i suoi giochi hanno venduto oltre 350 milioni di copie sin dal primo titolo, che debuttò nel 1991 sul SEGA Genesis.

L’uscita del film, prodotto dalla Paramount Pictures, è prevista per il 15 novembre 2019.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!