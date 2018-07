tempo di lettura 1'

Nuovo ingresso nel cast di, adattamento del fumetto Valiant prodotto dalla Sony.

Secondo The Wrap, l’attore islandese Johannes Haukur Johannesson (Game of Thrones) parteciperà al film, anche se non si sa in quale parte se non che sarà un villain.

Johannesson si unisce a Vin Diesel, Toby Kebbell, Sam Heughan, Eiza Gonzalez e Michael Scheen nel film diretto da Dave Wilson su sceneggiatura di Eric Heisserer (Arrival). Le riprese inizieranno a luglio.

La vicenda narra di un soldato ucciso e riportato in vita grazie a un intervento che fa ampio uso di nanotecnologie.

