Grazie a Impawards possiamo ammirare il primo poster di, commedia romantica diretta da(5 to 7) con protagonisti

Il film racconta la storia di due invitati a un matrimonio che sviluppano un inaspettato interesse l’uno per l’altro, nonostante le differenze di carattere. Dato il burrascoso passato sentimentale di entrambi, per entrare reciprocamente in sintonia dovranno optare per una scelta complessa: fidarsi.

I due attori, ricordiamo, hanno già lavorato insieme in Dracula di Francis Ford Coppola e in A Scanner Darkly, di Richard Linklater.

Il film arriverà nelle sale americane il 24 agosto. Potete ammirare il poster qua sotto: