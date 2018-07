tempo di lettura 1'

La Funko ha aggiunto un nuovo regista alla linea di figure POP!

Stiamo parlando di Taika Waititi, regista neozelandese di Thor: Ragnarok e Vita da Vampiro – What We Do in the Shadows.

La figure in questione lo ritrae con un outfit che il regista sfoggiò sul set del terzo capitolo di Thor e sarà presentata in esclusiva al Comic-Con di San Diego.

Tra gli altri registi che hanno ottenuto una figure Funko POP! ci sono anche James Gunn, Guillermo del Toro, James Wan e Paul Feig.

Potete vedere l’immagine del prodotto qua sotto:

FONTE: GeekTyrant