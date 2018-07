Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Durante la promozione stampa diè tornato anche a parlare di uno dei cinecomic Marvel più apprezzati dal pubblico e dalla critica negli ultimi anni, ovvero Black Panther.

Nello specifico della chiacchierata con Vox ha espresso la sua opinione circa la possibilità che il film possa concorrere durante la prossima edizione degli Oscar in una delle categorie principali.

Ecco cosa ha detto:

Tutte le persone coinvolte nella realizzazione di questo film sono professionisti eccellenti e sarebbe meraviglioso vederli riconosciuti. Vedremo. Solitamente questo genere viene snobbato. Ma credo che sarebbe una splendida cosa per la nostra scenografa Hannah Beachler, il nostro costumista Ruth Carter e per Ryan Coogle, che ha scritto la sceneggiatura con Joe Robert Cole e ha chiaramente diretto il film. Ma lo sarebbe anche per Michael B. Jordan, Chadwick Boseman e Lupita Nyong’o e Letita Wright.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.