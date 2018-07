Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Si avvicina il Comic-Con di San Diego, e così gli studios iniziano ad annunciare i film che saranno presenti con dei panel alla grande convention californiana.

Oggi la Paramount Pictures ha annunciato che per la prima volta il franchise live action di Transformers avrà un panel, con lo spin-off dedicato a Bumblee.

L’evento si terrà dalle 5 alle 6 di venerdì 20 luglio nella gigantesca sala H: vi parteciperanno il regista Travis Knight insieme ai protagonisti Hailee Steinfeld, John Cena e Jorge Lendeborg Jr. È possibile che lo studio parli anche dei suoi piani per il franchise, non limitandosi quindi a Bumblebee. Vi terremo aggiornati!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ambientato nel 1987, il film è incentrato su Charlie (Steinfeld), una teenager che scopre Bumblebee, ammaccato dalle battaglie e rotto.

La sinossi del film:

L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde in uno sfasciacarrozze in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…