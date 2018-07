tempo di lettura 2'

Saràuno degli ospiti internazionali dell’edizione 2018 del Giffoni Film Festival.

Claflin presenterà Resta con Me, il nuovo film di Baltasar Kormákur di cui si terrà l’anteprima nazionale. L’evento si terrà il 23 luglio

Prodotto da Huayi Brothers Pictures, STX Films, RVK Studios e Ingenious, Resta con Me arriverà nelle sale il 29 agosto grazie a Leone Film Group e 01 Distribution.

Questa la sinossi:

Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, Tami Oldham (Shailene Woodley) e il suo fidanzato Richard Sharp (Sam Claflin) sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme.

Dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito.

Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami deve confrontarsi con una straziante corsa contro il tempo per salvare se stessa e l’unico uomo che abbia mai veramente amato.

Il film, che uscirà nelle sale italiane il prossimo 29 agosto, è ispirato a una storia realmente accaduta nel 1983, quando Tami Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp partirono a bordo di una barca a vela da Tahiti per raggiungere San Diego, più di quattromila miglia di oceano. Un’odissea lunga ben 41 giorni, che prima di essere trasposta in un film, è stata raccontata dalle pagine di un libro, dal titolo Resta con Me (pubblicato in Italia da Harper Collins), scritto in quattro anni dalla stessa Tami Oldham insieme a Susea McGearhart. Due dei tanti fan del libro erano i fratelli gemelli e sceneggiatori, Aaron e Jordan Kandell. Lo hanno scoperto mentre facevano delle ricerche su un’altra storia incentrata sul mare che stavano sviluppando, essendo entrambi grandissimi appassionati dell’oceano.

