tempo di lettura 1'

Qualche giorno fa,ha confermato che, nel 2019, sarà di nuovo

Il terzo capitolo della saga prodotta dalla Sony uscirà il 13 dicembre 2019 e anche stavolta il blockbuster dovrà affrontare un film di Star Wars, l’Episodio IX, in uscita la settimana dopo.

In una nuova intervista a Collider (via CB.com), il regista Jake Kasdan ha parlato di quando dovrebbero partire le riprese della pellicola.

L’idea è quella di cominciare le riprese all’inizio del prossimo anno, se tutti i tasselli andranno al loro posto. Non abbiamo ancora deciso la location, le Hawaii hanno svolto una parte molto importante in Benvenuti nella Giungla, sarebbe fico tornarci, ma staremo a vedere […] Gli sceneggiatori sono vicinissimi al trovare la chiave per la storia del film. È come avere a che fare con un puzzle estremamente complicato, ma abbiamo delle pietanze molto saporite che bollono in pentola […] Stiamo lavorando alla sceneggiatura e stiamo capendo dove andare a parare.