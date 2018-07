tempo di lettura 2'

In una recente intervista con l’ Hollywood Reporter ha parlato della possibilità cheabbia un sequel. Il nuovo cinecomic Marvel ha ricevuto delle stime di incasso molto positive, perciò le probabilità sono decisamente alte.

“Ti rispondo in tutta onestà” ha ammesso il regista. “Non lo so, perché il mio sospetto è che il resto di quest’anno sia dedicato al prossimo Avengers piuttosto che agli annunci dei prossimi film. Ma siamo tutti speranzosi“.

Il filmmaker, comunque, ha già in mente una storia:

Proprio come l’ultima volta, non avevamo idea che ci sarebbe stato un secondo Ant-Man fino a circa un mese dopo l’uscita del primo film. Era tutto un grosso punto interrogativo. C’era stato un po’ di dramma dietro le quinte, e poi si trattava di Ant-man…insomma, la gente lo avrebbe visto? Non era sicuro, poteva andare in un altro modo. Comunque, siamo tutti interessanti a farne un altro, c’è una storia da raccontare. Assolutamente. C’è una cosa di cui abbiamo già parlato, perciò sono davvero speranzoso.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, troviamo Laurence Fishburne, Walton Goggins, Randall Park, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Questa la sinossi:

Nel film Marvel Ant-Man and The Wasp Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed e uscirà il 6 luglio 2018, il 14 agosto in Italia.