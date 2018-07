tempo di lettura 2'

Giusto poco fa abbiamo riportato un rumour secondo il quale il blu-ray di– in arrivo ad agosto negli Stati Uniti – conterrà un mucchio di scene tagliate relative specialmente alla backstory di Thanos (maggiori dettagli in questo articolo ).

Quanto twittato da Anton Volkov di Trailer Track (via CB.com) parrebbe smentire il tutto. Il tutto arriverebbe da un listino tedesco in cui non viene fatta alcuna menzione dei 30 minuti di materiale incentrato sul passato del Titano Pazzo.

Ecco quanto riportato sul social da Volkov:

#Avengers #InfinityWar Blu-ray deets: 45 minutes of extras with 6 and a half minutes worth of deleted scenes. Had a go at translating the German titles: https://t.co/Ko0N69kQYW pic.twitter.com/7zfaZiwdqL — Anton Volkov (@antovolk) 3 luglio 2018

A NOTE ON DIRECTOR’S COMMENTARY: may (given director intro, prob will) happen. The FSK classification for the Thor: Ragnarok bonus features didn’t have it either. Since it’s a separate audio track of the main feature it’s more complicated from a ratings POV if that makes sense. — Anton Volkov (@antovolk) 3 luglio 2018

Insomma, 6 minuti di scene eliminate contro 30.

Non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte dei Marvel Studios.

